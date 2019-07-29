Министерство здравоохранения России планирует материально поощрять врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров.
Соответствующий проект закона опубликован на портале правовых актов для общественного обсуждения.
"Средства предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований", - отвечают в ведомстве.
В документе подчеркивается, что медицинские работники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с раком, получат выплату в размере 500 рублей. Источником финансирования должны стать государственные субсидии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.