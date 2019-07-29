Минздрав намерен премировать врачей за выявление рака

Министерство здравоохранения России планирует материально поощрять врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров.

Соответствующий проект закона опубликован на портале правовых актов для общественного обсуждения.

"Средства предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований", - отвечают в ведомстве.

В документе подчеркивается, что медицинские работники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с раком, получат выплату в размере 500 рублей. Источником финансирования должны стать государственные субсидии.