В России призвали запретить переброску силовиков из других регионов

В России необходимо ввести запрет на переброску сил МВД и Росгвардии между субъектами. Такое предложение озвучил основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Сотрудники полиции и других правоохранительных органов должны нести службу только по месту постоянной дислокации подразделения, переброска в другие регионы возможна только для ликвидации стихийных бедствий", - написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, деятельность силовых структур должна быть поставлена под реальный гражданский контроль. Политик также предложил начать немедленную судебную реформу. "Только независимый суд представляет альтернативу полицейскому государству, только независимый суд может обеспечить и безопасность граждан, и честные выборы", - заключил он.

Напомним, 27 июля в Москве прошла не согласованная с властями столицы акция оппозиции. Подовом стал отказ в регистрации пулу независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митинг сопровождался массовыми задержаниями. Помощь московской полиции оказывали подразделения МВД и Росгвардии из других регионов страны.