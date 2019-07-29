Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко рекомендовал россиянам с опасением отнестись к акциям протеста в Москве. Журавко утверждает, что протестная акция 27 июля очень его напугала, поскольку напомнила ему начало майдана в Киеве.
"Мы тоже думали, что они перебесятся и успокоятся. Но этого не произошло. Сначала это привело к сотням погибшим на самом майдане, а потом стало причиной гибели тысяч людей в Донбассе", - написал бывший политик в соцсетях.
Журавко отметил, что наблюдает один и тот же сценарий. На Тверскую вышли "молодые безграмотные люди", чтобы бороться за "соблюдение конституции".
"Я посмотрел репортажи телеканала "Дождь" и увидел тот же самый сценарий, который написали те же самые кукловоды, что несут вину за майдан. Телеканал показывает, как полицейские якобы избивают детей. Но при этом никто не вспоминает о массовых акциях протеста в Париже", - пояснил Журавко.
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Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
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