Экс-депутат Рады посоветовал россиянам не допустить майдана в Москве

Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко рекомендовал россиянам с опасением отнестись к акциям протеста в Москве. Журавко утверждает, что протестная акция 27 июля очень его напугала, поскольку напомнила ему начало майдана в Киеве.

"Мы тоже думали, что они перебесятся и успокоятся. Но этого не произошло. Сначала это привело к сотням погибшим на самом майдане, а потом стало причиной гибели тысяч людей в Донбассе", - написал бывший политик в соцсетях.

Журавко отметил, что наблюдает один и тот же сценарий. На Тверскую вышли "молодые безграмотные люди", чтобы бороться за "соблюдение конституции".

"Я посмотрел репортажи телеканала "Дождь" и увидел тот же самый сценарий, который написали те же самые кукловоды, что несут вину за майдан. Телеканал показывает, как полицейские якобы избивают детей. Но при этом никто не вспоминает о массовых акциях протеста в Париже", - пояснил Журавко.