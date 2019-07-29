Ранее задержанного Алексея Навального перевели в горбольницу №64 из спецприемника, где у оппозиционера ухудшилось самочувствие. Врач-терапевт, который осматривал Навального сообщил, что диагностировал у него "аллергическую реакцию по типу "крапивницы".
Терапевт направил оппозиционера к главному иммунологу-аллергологу Москвы, которая поставила ему диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области". По мнению специалиста, это стало причиной к отеку и аллергическим высыпаниям на лице Алексея Навального.
Медики утверждают, что сейчас оппозиционер чувствует себя намного лучше, чем когда только поступил в больницу. 29 июля врачи могут принять решение о выписке Алексея Навального.
Ранее личный врач Навального Анастасия Васильева утверждала, что ее пациента могли отравить в СИЗО. Дошло до того, что футболу и образец волос оппозиционера передали на экспертизу в Европу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему Алексей Навальный не расследует дела мигрирующих банкиров.
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