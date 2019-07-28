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Пьяная Соболь избила дочь после митинга на Тверской

Общество print

Соседи экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь рассказали о том, что она жестко избила дочь после несогласованного митинга на Тверской. Последние несколько недель выдались для Соболь не очень удачными.

Мосгоризбириком окончательно отказал стороннице Алексея Навального в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Далее последовала истерика на заседании МГИК, пикетирование ведомства и захват туалета, а также задержание. Кульминацией стали провальные митинги 27 июля на Тверской и Трубной. Еще до начала несогласованного митинга оппозиционерку задержала полиция. Позже ей удалось выйти из отделения и покричать лозунги на акции протесте, затем опять последовало задержание.

Соседи Соболь рассказали изданию Nation News, что вечером 27 июля на протяжении нескольких часов слышали крики и плач 5-летней дочери оппозиционерки. По их словам, этим вечером скандал выдался особенно громким, поскольку Соболь пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Соседи утверждают, что уже не первый раз становятся свидетелями избиения дочери, которая часто попадает под горячую руку матери после провалов на политическом поприще.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала репортаж с Тверской 27 июля во время несогласованного митинга. Истерия, которую популярный видеоблогер Алексей Навальный и его соратники нагнетали в течение последней недели, сделала своё дело: с самого утра на Тверскую были стянуты силы Росгвардии и полиции, автозаки и автобусы, а мэр Москвы Сергей Собянин утром в твиттере обратился к жителям столицы.

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Темы мгд мгик митинг соболь тверская навальный мосизбирком
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