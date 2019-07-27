Министр связи не поддержал законопроект о значимых сайтах

Министр связи России Константин Носков раскритиковал законопроект о значимых ресурсах для информационной инфраструктуры страны.

По его словам, пока он не видел текст самого законопроекта, но идею категорически не поддерживает. Крупные российские IT-компании, против которых направлен законопроект, - это национальное достояние, считает министр. Они позволяют России занимать достойное место в цифровом мире и успешно там конкурировать.

"Компании, подобные "Яндексу" и Mail.ru, существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки", - подчеркнул Носков и добавил, что ставить их работу под жесткий контроль не имеет смысла.

Глава Минкомсвязи выразил опасение, что инициатива приведет к падению зарплат отечественных специалистов. "Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - заключил министр.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ вводит понятие значимого информационного ресурса в интернете, а также условия, которым такой ресурс должен соответствовать.

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