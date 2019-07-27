Глава СПЧ назвал некоторые задержания на акции в Москве необоснованными

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов назвал некоторые задержания людей на несогласованной акции оппозиции около мэрии Москвы необоснованными.

"У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Он добавил, что планирует "поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии", которые обеспечивали охрану общественного порядка. Один из членов Совета отметил, что митингующие не проявляли агрессии в отношении сотрудников полиции. Люди в цивилизованной форме выражали свое мнение, на что имели "полное право", сказал Николай Сванидзе.

По данным правоохранительных органов, на митинге в Москве задержали 295 человек, большая часть из которых оказались приезжими из других регионов. Правозащитники заявляют о 638 задержанных. Всего на улицы столицы вышли порядка 3,5 тыс. человек.