Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов назвал некоторые задержания людей на несогласованной акции оппозиции около мэрии Москвы необоснованными.
"У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами", - цитирует его агентство "Интерфакс".
Он добавил, что планирует "поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии", которые обеспечивали охрану общественного порядка. Один из членов Совета отметил, что митингующие не проявляли агрессии в отношении сотрудников полиции. Люди в цивилизованной форме выражали свое мнение, на что имели "полное право", сказал Николай Сванидзе.
По данным правоохранительных органов, на митинге в Москве задержали 295 человек, большая часть из которых оказались приезжими из других регионов. Правозащитники заявляют о 638 задержанных. Всего на улицы столицы вышли порядка 3,5 тыс. человек.
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