Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова указала на десять самых неприятных речевых ошибок, за которые бывает мучительно стыдно.
Первое место, по мнению специалиста, занимает ошибка в ударении в слове "звонит". Произношение "звОнит" моментально выдает некультурного человека. Далее следуют слова "ихний" и "евонный" - это просторечия, характерные для уральских диалектизмов. Замыкает тройку лидеров слово "ложить".
Затем идет искажение от слова "платить" - "плотят", а также слово "договорА". Эксперт подчеркивает, что кроме "договОры" другого произношения не бывает.
Многие люди ошибаются в склонении числительных. В качестве примера специалист указала на "было это в двухтысячно первом году". Подобные ошибки часто допускают чиновники, отмечает "Российская газета".
Стоит избегать избыточных понятий "более лучше", не путать название кофе эспрессо с "экспрессо", запомнить разницу между "надевать" и "одевать", а также не путать ударение в слове "тОрты".
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