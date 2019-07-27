Специалисты рассказали про самые неприятные речевые ошибки

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова указала на десять самых неприятных речевых ошибок, за которые бывает мучительно стыдно.

Первое место, по мнению специалиста, занимает ошибка в ударении в слове "звонит". Произношение "звОнит" моментально выдает некультурного человека. Далее следуют слова "ихний" и "евонный" - это просторечия, характерные для уральских диалектизмов. Замыкает тройку лидеров слово "ложить".

Затем идет искажение от слова "платить" - "плотят", а также слово "договорА". Эксперт подчеркивает, что кроме "договОры" другого произношения не бывает.

Многие люди ошибаются в склонении числительных. В качестве примера специалист указала на "было это в двухтысячно первом году". Подобные ошибки часто допускают чиновники, отмечает "Российская газета".

Стоит избегать избыточных понятий "более лучше", не путать название кофе эспрессо с "экспрессо", запомнить разницу между "надевать" и "одевать", а также не путать ударение в слове "тОрты".