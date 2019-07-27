Больше трети россиян не видят роста господдержки семей с детьми

Чуть меньше половины опрошенных россиян (42%) считают, что в настоящее время государство делает для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми не больше, чем раньше. При этом 8,2% полагают, что власти снизили уровень поддержки.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой специальной связи и информации ФСО. Специалисты хотели узнать мнение граждан страны о реализации национальных проектов. Одна из главных национальных целей развития - это обеспечение естественного прироста населения и сокращение бедности.

Между тем большинство жителей Волгоградской области (73%) уверены в том, что государство не принимает достаточные меры для поощрения рождаемости. Такого же мнения придерживаются 51% граждан в Омской области и 52% жителей Дагестана.

Напомним, на фоне сокращения населения власти России проводят политику стимулирования рождаемости. Владимир Путин объявил "демографическую перезагрузку", которая призвана не допустить снижения численности населения страны в предстоящее десятилетие.

В послании к Федеральному собранию глава государства анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2019 года вводится прямая выплата из бюджета на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка, а также новые налоговые льготы для многодетных семей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия катастрофически теряет свое население. Такое заявление на совещании с членами медицинского кластера "Западный" сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

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