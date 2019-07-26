Росстат: безработица в РФ снизилась до исторического минимума

Росстат опубликовал статистику, по которой на июль 2019 года уровень безработицы в России составляет 4,4% от общего количества трудоспособного населения. Этот уровень является историческим минимумом. Последний раз этот показатель опускался до 4,5%.

Примечательно, что в России возросло количество трудоспособного населения на 400 тысяч человек, и теперь составляет 75,3 миллиона человек. Уровень безработицы в России значительно ниже, чем в Европе. Например, количество безработных в Испании составляет 13,6% от количества трудоспособного населения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в мае 2019 года уровень безработицы в России снизился до 4,5% с 4,7% месяцем ранее. Подобный показатель безработицы последний раз фиксировался в России в сентября минувшего года, отмечают в службе.

Рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы возглавили Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. За период с ноября 2018 по январь 2019 года общий уровень безработицы составил 4,8%. Годом ранее показатель был на 0,3 процентных пункта выше.

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