Совфед продлил "дачную амнистию" до 2021 года

Совет Федерации одобрил законопроект, который продлевает "дачную амнистию" до 2021 года. Таким образом, срок, за который владельцы дачных домов могут зарегистрировать свои строения при наличии технического плана и права на землю, был продлен до 1 марта 2021 года.

Также до 1 марта 2022 года был продлен срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков членам садоводческих товариществ, которые находится в публичной собственности.Согласно законопроекту, органы власти обязаны организовывать земельные участки придомовой территории многоквартирных домой.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что кабинет министров России принял решение продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года. Отмечается, что продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. С таким предложением глава правительства выступил в апреле в Государственной Думе.

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