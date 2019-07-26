Совет Федерации одобрил законопроект, который продлевает "дачную амнистию" до 2021 года. Таким образом, срок, за который владельцы дачных домов могут зарегистрировать свои строения при наличии технического плана и права на землю, был продлен до 1 марта 2021 года.
Также до 1 марта 2022 года был продлен срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков членам садоводческих товариществ, которые находится в публичной собственности.Согласно законопроекту, органы власти обязаны организовывать земельные участки придомовой территории многоквартирных домой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что кабинет министров России принял решение продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года. Отмечается, что продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. С таким предложением глава правительства выступил в апреле в Государственной Думе.
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