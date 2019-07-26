Норвежские рыбаки пожаловались на нашествие "русских лососей"

Рыбаки в Норвегии жалуются на нашествие "русских лососей". Так они называют горбушу, которую в середине прошлого века развели в реках Кольского полуострова.

Как пишет газета Dagbladet, горбуши стало так много, что теперь она угрожает местным видам рыб. Жители провинции Финнмарк называют распространение горбуши "вторжением" и готовятся ему противостоять.

"Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 "русских лососей", - пожаловался в беседе в изданием один из местных жителей.

Ассоциация рыболовов и охотников Норвегии зафиксировала исторический рекорд "нашествия" в 2017 году и сейчас внимательно следит за развитием событий. "Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением", - считают в организации.

Норвежские ученые также обеспокоились перемещением рыбы. По словам профессора Университета Тромсё Эвы Турстад, "русские лососи" могут вытеснить местные виды и стать проблемой. Жизненный цикл горбуши длится два года, все особи погибают после нереста. Избыток гниющей рыбы в реках опасен для окружающей среды, уверена специалист.