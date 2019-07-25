Атлантический совет признан "нежелательной" организацией в России

Генеральная прокуратура России признала работу американской организации "Атлантической совет" нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В заявлении отмечается, что организация угрожает "основам конституционного строя и безопасности" России. В скором времени Министерство юстиции должно внести "Атлантический совет" в список нежелательных организаций.

Совет был создан в 1961 году в качестве исследовательского института в сфере международных отношений. Организация занимается исследованиями глобальной безопасности и экономического развития.

Напомним, организации, деятельность которых признана нежелательной, теряют право создавать в России новые подразделения, а также должны закрыть уже существующие. Им запрещено распространять информационные материалы в СМИ или интернете, вести программы и проекты в стране. В настоящее время в перечень Минюста внесены 17 организаций.