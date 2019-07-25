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Атлантический совет признан "нежелательной" организацией в России

Общество print

Генеральная прокуратура России признала работу американской организации "Атлантической совет" нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

В заявлении отмечается, что организация угрожает "основам конституционного строя и безопасности" России. В скором времени Министерство юстиции должно внести "Атлантический совет" в список нежелательных организаций. 

Совет был создан в 1961 году в качестве исследовательского института в сфере международных отношений. Организация занимается исследованиями глобальной безопасности и экономического развития. 

Напомним, организации, деятельность которых признана нежелательной, теряют право создавать в России новые подразделения, а также должны закрыть уже существующие. Им запрещено распространять информационные материалы в СМИ или интернете, вести программы и проекты в стране. В настоящее время в перечень Минюста внесены 17 организаций. 

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Темы генпрокуратура атлантический совет нежелательная организация
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