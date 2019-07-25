В Екатеринбурге закрасили граффити патриарха Кирилла в рясе из долларов

Около недели назад в Екатеринбурге появилось граффити, на котором изображен патриарх Кирилл в рясе из долларовых купюр. Автором работы стал местный художник Rino Ink. Рисунок был уничтожен.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о еще одном скандале с граффити в Екатеринбурге. В комитет по согласованию работ фестиваля "Стенограффия" включили представителя РПЦ после инцидента с работой Покраса Лампаса "Суперматический крест", которая вызвала бурную реакцию у общественности. Многие жители Екатеринбурга утверждали, что "нельзя ходить по кресту", поэтому работникам коммунальных служб пришлось заложить асфальтом.

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