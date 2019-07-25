Суд оштрафовал якутского журналиста за злоупотребление свободой СМИ

Суд в Якутии оштрафовал журналиста газеты "Якутск Вечерний" Михаила Романова за злоупотребление свободой информации на 30 тысяч рублей. Ранее корреспондента издания обвинили в негативном воздействии на подсознание читателей.

По мнению суда, журналист нарушил статью о распространении в СМИ заведомо ложной информации под видом достоверной (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Минимальное наказание предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Заместитель главного редактора газеты пообещал обжаловать решение суда.

Протокол о неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительных органах и о злоупотреблении свободой СМИ был составлен на корреспондента после того, как он отказался давать свидетельские показания участковому без повестки. Претензии полицейского вызвала статья про похищение и избиение бывшего научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) за его комментарии в социальных сетях о взрыве в архангельском офисе ФСБ.

В протоколе участковый указал, что в статье Романова есть некие "скрытые вставки, которые воздействуют на подсознание людей и оказывают на них вредное влияние". По мнению издания "Новости Якутии", речь идет о следующем фрагменте: "Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах".