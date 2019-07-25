В поселке Лобва, который находится в 50 километрах от Серова, местные власти раздали землю футбольного стадиона многодетным семьям. Жители поселка выступают против, поскольку им нужно место для занятий спортом.
Местные жители рассказывают, что стадион активно используют и старики и дети. Здесь играют в футбол, волейбол, а для школьников регулярно организовывают туристические слеты. Более того, стадион является посадочной площадкой для вертолетов санавиации.
Территорию футбольного поля начали раздавать многодетным семьям в связи с майскими указами Владимира Путина. Примечательно, что многодетные семьи тоже жалуются на качество земель, которые им вверяют. Им выдают земли в лесу, где нет никакой инфраструктуры, либо участки, рядом с которыми собираются строить мусорный полигон.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдума предлагает раздавать бесплатное жилье многодетным семьям. Как сообщил один из авторов законопроекта Роман Ванчугов, семья, имеющая трех и более детей, будет иметь право бесплатно получить в собственность жилое помещение из фонда жилищной поддержки.
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