Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

Родители шестилетнего Магомеда-Эми Газиева опубликовали в интернете видео, в котором их сын говорит, что мечтает стать охранником главы Чечни Рамзана Кадырова. Глава республики позже рассказал в Instagram, что "нанял" Магомеда-Эми Газиева своим охранником.

"С сегодняшнего дня я могу не беспокоится о своей безопасности, поскольку меня охраняет настоящий охранник-профессоинал. Несмотря на его возраст, ему уже нет равных в мире. Он полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать горой за меня и отразить любое нападение", - написал Кадыров.

Ребенку купили обмундирование и транспорт в магазине игрушек на средства фонда Ахмата Кадырова. Глава Чечни также сообщил, что курировать работу "нового сотрудника" будет директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Кадыров признал свою нетрудоспособность и улетел в Эмираты. Официальных заявлений об отпуске или болезни президента Чечни Рамзана Кадырова все еще нет, тем не менее, с 11 февраля обязанности главы республики исполняет председатель правительства.

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