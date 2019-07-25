Обладатели золотых медалей получат дополнительные 11 баллов к ЕГЭ

Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает высшие учебные заведения добавлять дополнительные баллы обладателям золотых медалей. Абитуриенты получат 11 баллов к ЕГЭ при подачи документов в вуз за золотую медаль.

Сейчас вузы могут начислять максимум 10 дополнительных баллов за достижения абитуриента, в перечень которых может входить значок ГТО, золотая медаль и другие значительные достижения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с 2015 года золотая медаль не учитывается при поступлении в российские вузы.

Читайте также:

Российский школьник завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по математике