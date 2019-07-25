МЧС рассказало о правилах выживания в лесу

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций порекомендовали россиянам изучать прогноз погоды перед походом в лес. Спасатели советуют отложить поход, если по прогнозу планируется дождь или туман.

Путешественники должны одевать яркую одежду, чтобы спасатели смогли их заметить издалека. Также перед походом необходимо уведомить родственников о месте своего пребывания, чтобы они оповестили сотрудников МЧС. Человеку, который заблудился в лесу необходимо оставаться на одном месте и развести костер.

Спасатели советуют заблудившимся ориентироваться на звуки. Например, звук проходящего поезда можно услышать на расстоянии более десяти километров, а звуки собачьего лая или работающего трактора можно услышать на расстоянии четырех километров.

Самыми необходимыми предметами в лесу являются заряженный телефон, списки, еда и лекарства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном случае, когда женщина заблудилась в уральском лесу и более месяца прожила в избе. в начале июня женщина вместе с компанией друзей отправилась в лес на шашлыки, но затем захотела прогуляться и вернуться домой пешком. "Все попытки выйти из леса оказались тщетными, однако она натолкнулась на охотничью избушку, где решила остаться до тех пор, пока ее не найдут", - отметили в полиции. В домике были охотничьи припасы: несколько пакетов крупы, макарон и теплые вещи.

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