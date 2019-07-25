Международная федерация бокса начала сбор средств для помощи семье боксера Максима Дадашева, который скончался в США после боксерского поединка из-за полученных травм.
В боксерской федерации утверждают, что Дадашев был единственным кормильцем своей семьи, поэтому федерация хочет материально помочь его жене и двухлетнему сыну. IBF будет вести сбор средств в течение нескольких недель.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала детали последнего боя Максима Дадашева, в котором он получил серьезную травму. Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. По мнению Ковалева, к такой ситуации привел непрофессионализм рефери, которые должны были остановить бой раньше.
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