Роскомнадзор вновь потребовал удалить оскорбляющее флаг РФ изображение

Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственный символ России, от сайта risovach.ru. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан", - отмечается в заявлении.

Страница с оскорбительным изображением уже внесена в Единый реестр запрещенной информации. На сайте risovach.ru публикуются картинки, которые создают сами пользователи.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. По данным социологов "Левада-центра", больше половины россиян не поддерживают эту инициативу.

Чуть раньше Роскомнадзор ограничил доступ к фотографиям в Facebook, которые также оскорбляли государственный символ страны. В ведомстве пояснили, что на картинках была изображена свастика на фоне герба России.