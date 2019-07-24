Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Фестиваль граффити "Стенограффия" будет согласовывать работы с РПЦ

Общество print

Екатеринбургский фестиваль уличного искусства "Стенограффия" включит в комиссию по согласованию работ представителя Российской православной церкви. Об этом рассказал основатель фестиваля Евгений Фатеев. По его словам, фестивалю "важно мнение Церкви".

Фатеев также сообщил, что собирается включить в комиссию фестиваля представителя РПЦ, поскольку ему нужен "диалог со всеми представителями меньшинств, а также прозрачный процесс согласования работ". Таким образом организаторы фестиваля готовятся к следующему году, когда конкурс будет "творчески-радикальным".

Основатель фестиваля "Стенограффия" рассказал о планах задействовать в оргкомитете представителей медиа и студенческого сообщества.

Включить в состав комиссии по согласованию работ представителя РПЦ решили после инцидента с работой Покраса Лампаса "Суперматический крест", которая вызвала бурную реакцию у общественности. Многие жители Екатеринбурга утверждали, что "нельзя ходить по кресту", поэтому работникам коммунальных служб пришлось заложить асфальтом.

В самой Русской православной церкви пояснили, что "с пониманием" отнеслись к арт-объекту, однако в будущем рекомендовали согласовывать подобные работы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему одни считают граффити частью искусства, а другие - порчей стен. Отношение к граффити у большинства людей скорее негативное. Но есть и исключения. Вот, например, рисунки британского граффитиста Бэнкси. Когда его работы появились на улицах Лос-Анджелеса, накануне церемонии вручения премии "Оскар", это стало не меньшим счастьем для любителей прекрасного, чем звезды кино на красной дорожке.

Читайте также:

Шедевры граффити со всего мира

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы рпц граффити фестиваль екатеринбург стенограффия покрас лампас
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Резонансное дело юриста Карамзина рассмотрит Балашихинский горсуд
Зрение
Три причины, которые мешают пользоваться контактными линзами
Военные новости
Россия и Китай создали аналог НАТО?
Новости Все >
В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Фестиваль граффити "Стенограффия" будет согласовывать работы с РПЦ
Россиянка не поверила в болезнь сына и решила забрать его из больницы
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Хабиров не намерен менять состав правительства Башкирии
"Единая Россия" предлагает ввести в школах "уроки трезвости"
Полицейские задержали кассиршу из Башкирии, похитившую 6 млн рублей
Бобровский поддержал Панарина после его слов про Путина
Мосгоризбирком прокомментировал дело о незаконных митингах
Отношение россиян к мигрантам выявил опрос
Последние материалы
Россиянка не поверила в болезнь сына и решила забрать его из больницы
Россия и Китай создали аналог НАТО?
Еще один российский боксер умер в возрасте 36 лет
Хабиров не намерен менять состав правительства Башкирии
"Единая Россия" предлагает ввести в школах "уроки трезвости"
Полицейские задержали кассиршу из Башкирии, похитившую 6 млн рублей
Бобровский поддержал Панарина после его слов про Путина
Мосгоризбирком прокомментировал дело о незаконных митингах
Отношение россиян к мигрантам выявил опрос
Ozon запустил услугу по доставке товаров "до двери"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Новости Украины
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Новости Украины
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Любовь Степушова Россия проигрывает от совместного патрулирования с ВВС Китая Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Лидера "Океана Эльзы" уличили в выступлениях перед олигархами из России
Тест системы электронного голосования прошел без сбоев
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Почему кошки так много спят?
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Отношение россиян к мигрантам выявил опрос
Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России
Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России
Опасный бокс: пять последних смертей на ринге
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Грузия к России: шаг вперед - десять назад?
Грузия к России: шаг вперед - десять назад?
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ