Фестиваль граффити "Стенограффия" будет согласовывать работы с РПЦ

Екатеринбургский фестиваль уличного искусства "Стенограффия" включит в комиссию по согласованию работ представителя Российской православной церкви. Об этом рассказал основатель фестиваля Евгений Фатеев. По его словам, фестивалю "важно мнение Церкви".

Фатеев также сообщил, что собирается включить в комиссию фестиваля представителя РПЦ, поскольку ему нужен "диалог со всеми представителями меньшинств, а также прозрачный процесс согласования работ". Таким образом организаторы фестиваля готовятся к следующему году, когда конкурс будет "творчески-радикальным".

Основатель фестиваля "Стенограффия" рассказал о планах задействовать в оргкомитете представителей медиа и студенческого сообщества.

Включить в состав комиссии по согласованию работ представителя РПЦ решили после инцидента с работой Покраса Лампаса "Суперматический крест", которая вызвала бурную реакцию у общественности. Многие жители Екатеринбурга утверждали, что "нельзя ходить по кресту", поэтому работникам коммунальных служб пришлось заложить асфальтом.

В самой Русской православной церкви пояснили, что "с пониманием" отнеслись к арт-объекту, однако в будущем рекомендовали согласовывать подобные работы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему одни считают граффити частью искусства, а другие - порчей стен. Отношение к граффити у большинства людей скорее негативное. Но есть и исключения. Вот, например, рисунки британского граффитиста Бэнкси. Когда его работы появились на улицах Лос-Анджелеса, накануне церемонии вручения премии "Оскар", это стало не меньшим счастьем для любителей прекрасного, чем звезды кино на красной дорожке.

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