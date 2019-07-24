На заседании внутрипартийной площадки "Благополучие человека" члены партии "Единая Россия" предложили ввести в школах "уроки трезвости".
Официальная рекомендация по проведению профилактических занятий в целях противодействия алкоголизму и наркомании будет направлена в Минпросвещения РФ.Более того, единороссы предлагают министерству использовать уже готовую программу "уроков трезвости", разработанную в рамках федерального проекта "Трезвая Россия".
Примечательно, что "уроки трезвости" проходят в некоторых школах российских регионов, а с аналогичной инициативой ранее выступали активисты федеральной Общественной палаты.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в российских школах могут ввести "уроки трезвости" для выпускников старших классов. Министерство образования и науки РФ ознакомится с обращением Султана Хамзаева, руководителя федерального проекта "Трезвая Россия", в котором он предлагает накануне школьных выпускных и последних звонков проводить "уроки трезвости" для старшеклассников.
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