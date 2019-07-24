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Источник Правда.Ру

Отношение россиян к мигрантам выявил опрос

Общество print

Данные масштабного соцопроса, проведенного телеграм-каналом "Темы.Главное" показали реальное отношение россиян к мигрантам из стран СНГ. В основном оно негативное - это тревога, страх, опаска и раздражение. Правда, немало граждан нашей страны просто "привыкли" и смирились с тем, что мигранты работают везде - в такси и общественном транспорте, в магазинах, на стройках, в ЖКХ, курьерами и даже в поликлиниках, больницах и школах.


Террористы прячутся среди мигрантов?

Так 24% россиян ответили, что испытывают "опаску и тревогу", 22% - раздражаются при виде мигрантов, а 26% уже привыкли к их присутствию в своих городах. "Понимание", что мигранты едут в Россию не от хорошей жизни ощущают 9% граждан страны, брезгливость - 4%, негодование миграционной политикой властей - 7%. Еще 3% испытывают жалость к бывшим соседям по СССР, по 1% - одобрение и доверие к гостям нашей страны, а 3% и вовсе заявили, что в их регионе (городе, поселке) нет мигрантов.

При этом, как подробно пишет Politonline.ru, многие специалисты боятся, что к 2050 году россияне окажутся меньшинством - в частности, об этом рассказывают эксперты соцмедиа. Мало этого - муфтий Равиль Гайнутдин и протоиерей Дмитрий Смирнов и вовсе обсудили высокую вероятность того, что в 2050 году большинство жителей России будут составлять мусульмане и выходцы из республик Кавказа и Азии.

"Несмотря на то, что 61% опрошенных не возражают против близкого общения своих детей с детьми мигрантов, а 50% не считают, что приезжие должны жить на специально выделенных территориях, четко выражен запрос большинства граждан на ограничение притока мигрантов в Россию- об этом заявляют 78%",- писали СМИ о результатах опроса ВЦИОМ об отношении россиян к мигрантам.

"Практически у каждого второго россиянина отмечается нетерпимое отношение к той или иной категории трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Другая половина опрошенных, напротив, демонстрирует хорошее и толерантное отношение к иммиграции. Самое нетерпимое отношение у россиян фиксируется к трудовым мигрантам из Северного Кавказа и Средней Азии",- заявляли социологи "Левада-центра".

"Проведенные в 2017 году в рамках "Всемирного исследования ценностей" (World Value Survey) и "Европейского исследования ценностей", показали картину серьезного роста ксенофобских настроений по сравнению с девяностыми годами, прежде всего по отношению к "видимым", то есть явно отличающимся от окружающих, иностранным мигрантам. На сегодняшний день устойчивыми ксенофобами являются почти 30% россиян, при этом доля толерантно настроенных граждан сократилась за последние двадцать лет c 19 до 8%, как и группа со смешанным отношением - с 71 до 62%",- отмечает пресса.

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Темы телеграм таксисты опрос вциом левада-центр мигранты в россии нелегальная разведка социологический опрос миграционная политика
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