Ozon запустил услугу по доставке товаров "до двери"

Интернет-магазин Ozon запустил услугу по доставке заказов до двери клиентов. Сейчас такая возможность в тестовом режиме доступна лишь ограниченной выборке клиентов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При оформлении заказа клиент может выбрать опцию "Оставить заказ у двери". Во время доставки курьер позволит клиенту, а затем оставит посылку у квартиры или отдаст консьержу дома. Подтверждение доставки будет осуществляться с помощью фотографии, которая будет доступна в разделе "Мои заказы".

Воспользоваться новой услугой смогут те клиенты, которые внесли предоплату за свой заказ. В компании подчеркивают, что заказ не должен включать в себя свежие продукты или товары для здоровья.

Из-за высокого риска потери или кражи посылок всем участникам эксперимента пообещали возместить стоимость заказа, если посылка пропадет до прихода клиента.