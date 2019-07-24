Интернет-магазин Ozon запустил услугу по доставке заказов до двери клиентов. Сейчас такая возможность в тестовом режиме доступна лишь ограниченной выборке клиентов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.
При оформлении заказа клиент может выбрать опцию "Оставить заказ у двери". Во время доставки курьер позволит клиенту, а затем оставит посылку у квартиры или отдаст консьержу дома. Подтверждение доставки будет осуществляться с помощью фотографии, которая будет доступна в разделе "Мои заказы".
Воспользоваться новой услугой смогут те клиенты, которые внесли предоплату за свой заказ. В компании подчеркивают, что заказ не должен включать в себя свежие продукты или товары для здоровья.
Из-за высокого риска потери или кражи посылок всем участникам эксперимента пообещали возместить стоимость заказа, если посылка пропадет до прихода клиента.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.