Покинувшие Чемодановку цыгане начали возвращаться в свои дома

Уехавшие из Чемодановки и соседних сел Пензенской области цыгане начинают возвращаться в свои дома. Об этом рассказал глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

"Уже возвращаются, там их уже 177 человек было на вчерашний день. Возвращаются как в Лопатки, так и в село Чемодановка", - цитирует его агентство РИА "Новости".

Чиновник подчеркнул, что возвращение цыгане не вызвало никаких инцидентов, в селах стабильная ситуация. Как сообщало агентство "Интерфакс", 17 июня почти тысяча цыган, которые проживали в селах Чемодановка и Лопатки, уехали в Волгоградскую область на фоне массовой драки, произошедшей 14 июня. Тогда в ходе конфликта между местными жителями и цыганами погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Напомним, в июне около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, чтобы обсудить ситуацию с цыганами. Часть участников схода на время перекрыли движение на участке трассы М5 "Урал".