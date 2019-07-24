Экс-король Малайзии развелся с "мисс Москва" из-за сомнений в отцовстве

Экс-король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан решил развестись со своей супругой Оксаной Воеводиной, поскольку заподозрил ее в измене. Такое заявление сделал его адвокат Ко Тиен Хуа.

По его словам, бывший монарх считает, что родившийся в мае этого года первенец не его сын. "Пока нет никакой точной информации о том, кто является биологическим отцом ребенка", - сказал адвокат в интервью порталу The Straits Times.

Он подчеркнул, что документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально брак расторгли 1 июля.

В свою очередь сама Оксана Воеводина заявляет, что готова провести ДНК-тест на установление отцовства ребенка, чтобы доказать верность бывшему мужу. "Я горжусь кровью Малайзии, которая течет в моем ребенке", - написала она на своей странице в Instagram.

Подруга модели в разговоре с "Комсомольской правдой" выразила сожаление, что "Его Королевское, хоть и бывшее, Высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального юриста".

Напомним, о разводе Мухаммада V с победительница конкурса красоты "Мисс Москва - 2015" стало известно 17 июля. Пара развелась по строгим правилам ислама и поэтому они не смогут пожениться вновь.