Госдума рассмотрит инициативу о продаже алкоголя с 21 года

Депутат Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. По мнению парламентария, в 18-летнем возрасте молодые люди еще не могут принять осознанное решение в употреблении алкогольных напитков.

Инициативу Саралиева поддержали в Минздраве, где уже давно говорят о необходимости ужесточения продажи спиртного из-за статистики Всемирной организации здоровья. Ежегодно от от губительного воздействия алкоголя умирают более трех миллионов человек.

Также депутат предлагает наделить субъекты Российской Федерации правом определять возраст, с которого будет осуществляться продажа спиртных напитков.