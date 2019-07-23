Депутат Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. По мнению парламентария, в 18-летнем возрасте молодые люди еще не могут принять осознанное решение в употреблении алкогольных напитков.
Инициативу Саралиева поддержали в Минздраве, где уже давно говорят о необходимости ужесточения продажи спиртного из-за статистики Всемирной организации здоровья. Ежегодно от от губительного воздействия алкоголя умирают более трех миллионов человек.
Также депутат предлагает наделить субъекты Российской Федерации правом определять возраст, с которого будет осуществляться продажа спиртных напитков.
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