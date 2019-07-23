В Росстате прокомментировали резкий рост притока мигрантов в 2019 году

Значительный рост притока мигрантов в Россию в начале текущего года объясняется тем, что Министерство внутренних дел стало направлять в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) более полные сведения.

"Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", - объяснили агентству РБК в статистическом ведомстве.

Рост числа мигрантов также произошел и за счет получивших в России временную регистрацию. При этом большая часть из них получили регистрацию на срок от 9 до 12 месяцев, поэтому к концу года следует ожидать рост числа тех, кто покинет страну. За первое полугодие 2019 года ситуация с числом мигрантов по сравнению с прошлым годом осталась без изменений, отметили в Росстате.

Напомним, накануне эксперты РАНХиГС обратили внимание на то, что с начала 2019 года в России увеличится миграционный прирост населения. В текущем году в страну прибыли 218 тысяч человек, а за аналогичный период 2018 года - 177 тысяч. Причины этого специалисты установить не смогли.