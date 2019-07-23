Пользователи сети обеспокоились судьбой студента после фото с Путиным

Пользователи Twitter, Reddit и Imgur обратили внимание на видео с визита президента России Владимира Путина в Уральский федеральный университета имени Бориса Ельцина, который прошел 9 июля.

Глава государства встретился со студентами, аспирантами и преподавателями университета. Он поговорил с молодыми людьми о науке, карьере и разработках специалистов УрФУ. Разговор длился чуть больше часа, после этого все присутствующие собрались для групповой фотографии. В этот самый момент перед президентом встал высокий молодой человек, заслонивший главу государства. Но вскоре неизвестный мужчина отвел студента в сторону, а на его место поставили невысокую девушку.

В сети появилось множество версий о дальнейшей судьбе молодого человека, которого увели после неких "тайных знаков" Путина. "Насколько я знаю, в Сибири в это время года чудесно", - написал один из пользователей Reddit.

"Не хотел бы быть ни этим парнем, ни кем-то из его родни, ни его собакой, ни его другом, ни знакомым, ни любым человеком, который был с ним как-то близок", - указал другой.

Многие также обратили внимание на других присутствующих, которые выглядели напуганными, особенно в тот момент, когда студента взяли за руку и увели. Некоторые попытались расшифровать тайные знаки, которые президент показывал своим охранникам, чтобы они увели молодого человека.

"Его почесывание носа в начале - это сигнал охране, говорящий: "Этот парень должен исчезнуть", - предположил один из юзеров.