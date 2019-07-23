Путин поручил властям Архангельска прислушаться к местным жителям

Президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области прислушаться к местным жителям в вопросе строительства мусорного полигона в Шиесе. Российский лидер призвал правительство региона обратить внимание на мнение жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве прошел митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Организатором выступил Объединенный оргкомитет оппозиции, куда входят "Другая Россия", Левый фронт, Партия дела и др. Заявленное число участников - 1 тысяча человек. Жители этого региона и ряда населенных пунктов соседней Республики Коми проводят митинги протеста против строительства полигона с осени прошлого года.

Местные жители опасаются, что вредные вещества из мусора, который хотят доставлять в регион из Москвы, отравят подземные воды, впадающие в Северную Двину и Белое море. Жители Архангельска хотели провести референдум о строительстве мусорного полигона, но Верховный суд России запретил его проводить.

Читайте также:

Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы