Чуть больше половины опрошенных россиян (54%) умеют играть в шахматы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, больше одного раза в год в шахматы играют только 26% респондентов. Еще 28% опрошенных умеют играть, но с трудом могут вспомнить, когда последний раз садились за доску.
Подавляющее большинство участников опроса (77%), которые не умеют играть в шахматы, не хотели бы им учиться. Только 21% выразил желание освоить эту игру. При этом 57% респондентов считают важным, чтобы их внуки или дети умели играть в шахматы.
Почти все опрошенных (94%) связывают шахматы с развитием умственных способностей, памяти и дисциплинированности. По мнению 26% респондентов, шахматы улучшают мышление, а 17% уверены в том, что игра будет полезна для общего развития.
Почти половина (49%) участников опроса считают, что российские шахматисты являются одними из лучших в мире. Противоположного мнения придерживаются лишь 8% респондентов.
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