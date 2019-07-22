BlaBlaCar признал факт поездки пассажира в кабине машиниста

Сервис по поиску совместных поездок BlaBlaCar подтвердил информацию о пассажире, которого подвезли из Санкт-Петербурга в Москву в кабине машиниста локомотива.

"В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован", - отметили в пресс-службе Blablacar.

В настоящее время аккаунт машиниста на сервисе заблокирован, поскольку в правилах указано, что для поездки с пассажиром может использоваться лишь автомобиль категории "В". Перевозить пассажиров с помощью других автомобилей, а также иных транспортных средств запрещено.

Информация о том, что один из пользователей сервиса добрался из Санкт-Петербурга в Москву в кабине машиниста локомотива появилась 18 июля в Telegram-канале Baza. После этого РЖД и BlaBlaCar начали соответствующую проверку.

В пресс-службе РЖД заявили, что машинист получил дисциплинарное взыскание и был отстранен от работы в связи с нарушением служебных инструкций.