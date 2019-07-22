Сервис по поиску совместных поездок BlaBlaCar подтвердил информацию о пассажире, которого подвезли из Санкт-Петербурга в Москву в кабине машиниста локомотива.
"В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован", - отметили в пресс-службе Blablacar.
В настоящее время аккаунт машиниста на сервисе заблокирован, поскольку в правилах указано, что для поездки с пассажиром может использоваться лишь автомобиль категории "В". Перевозить пассажиров с помощью других автомобилей, а также иных транспортных средств запрещено.
Информация о том, что один из пользователей сервиса добрался из Санкт-Петербурга в Москву в кабине машиниста локомотива появилась 18 июля в Telegram-канале Baza. После этого РЖД и BlaBlaCar начали соответствующую проверку.
В пресс-службе РЖД заявили, что машинист получил дисциплинарное взыскание и был отстранен от работы в связи с нарушением служебных инструкций.
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