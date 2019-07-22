Чемезов: четверть продаваемой питьевой воды в РФ - подделка

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что в России подделывают более 25% продаваемой питьевой воды. По его словам, в некоторых регионах объем фальсификата доходит до 80%. Такие данные представил чиновник президенту РФ Владимиру Путину на годовом отчете.

По мнению Чемезова, сегодня в стране продается очень много поддельной продукции, и ситуация с массовым фальсификатом наблюдается не только с водой. Решить проблему можно с помощью системы маркировки. Чемезов предложил как можно скорее начать маркировать продаваемую воду.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о живой и мертвой воде, а также об их свойствах. На сегодняшний день о воде известно достаточно много. И то, что известно, уже позволяет говорить о ней, как о веществе с самыми аномальными свойствами на Земле. А может так оказаться, что вода не раскрыла и половины своих особенностей и характеристик.

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