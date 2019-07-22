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В России предложили утвердить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Общество print

Группа депутатов во главе с вице-спикером парламента Ириной Яровой предложила утвердить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби 22 июня. 

"Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания", - отмечается в документе. 

В пояснительной записке подчеркивается, что минута молчания станет "предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии", напоминанием об агрессии против СССР и о каждом погибшем в войне. 

По мнению авторов инициативы, точное время для проведения минуты молчания выберет правительство. Но депутаты предлагают проводить ее в 12:15 по московскому времени, поскольку это точное время точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на Советский Союз. 

В настоящее время минута молчания 22 июня объявляется на федеральных телеканалах, а также в местах памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Темы госдума депутаты законопроект минута молчания
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