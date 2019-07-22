Группа депутатов во главе с вице-спикером парламента Ириной Яровой предложила утвердить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби 22 июня.
"Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания", - отмечается в документе.
В пояснительной записке подчеркивается, что минута молчания станет "предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии", напоминанием об агрессии против СССР и о каждом погибшем в войне.
По мнению авторов инициативы, точное время для проведения минуты молчания выберет правительство. Но депутаты предлагают проводить ее в 12:15 по московскому времени, поскольку это точное время точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на Советский Союз.
В настоящее время минута молчания 22 июня объявляется на федеральных телеканалах, а также в местах памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.