Выезд на встречную полосу стал главной причиной смертей на дорогах

Автомобилисты в России чаще всего погибают в результате выезда на встречную полосу, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным полиции, за первое полугодие текущего года число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 1,3% (70 тысяч инцидентов), погибших стало меньше на 5,4% (6,7 тысяч человек). На 17% сократилось количество аварий с участием пьяных водителей. Число погибших в них также уменьшилось на 31%.

Напомним, ранее в Госдуме ужесточили наказание для пьяных водителей. Речь идет о нетрезвых автомобилистах, которые скрылись с места ДТП. Согласно статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", пьяному водителю может грозить до 12 лет лишения свободы, если в аварии с его участием погиб человек. Если погибших будет больше, то срок наказания увеличивается до 15 лет тюрьмы.