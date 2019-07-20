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Выезд на встречную полосу стал главной причиной смертей на дорогах

Общество print

Автомобилисты в России чаще всего погибают в результате выезда на встречную полосу, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

По данным полиции, за первое полугодие текущего года число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 1,3% (70 тысяч инцидентов), погибших стало меньше на 5,4% (6,7 тысяч человек). На 17% сократилось количество аварий с участием пьяных водителей. Число погибших в них также уменьшилось на 31%. 

Напомним, ранее в Госдуме ужесточили наказание для пьяных водителей. Речь идет о нетрезвых автомобилистах, которые скрылись с места ДТП. Согласно статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", пьяному водителю может грозить до 12 лет лишения свободы, если в аварии с его участием погиб человек. Если погибших будет больше, то срок наказания увеличивается до 15 лет тюрьмы. 

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Темы аварии дороги смертность встречная полоса
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