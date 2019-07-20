Автомобилисты в России чаще всего погибают в результате выезда на встречную полосу, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По данным полиции, за первое полугодие текущего года число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 1,3% (70 тысяч инцидентов), погибших стало меньше на 5,4% (6,7 тысяч человек). На 17% сократилось количество аварий с участием пьяных водителей. Число погибших в них также уменьшилось на 31%.
Напомним, ранее в Госдуме ужесточили наказание для пьяных водителей. Речь идет о нетрезвых автомобилистах, которые скрылись с места ДТП. Согласно статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", пьяному водителю может грозить до 12 лет лишения свободы, если в аварии с его участием погиб человек. Если погибших будет больше, то срок наказания увеличивается до 15 лет тюрьмы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.