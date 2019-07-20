Кабмин одобрил создание единого портала с данными о населении страны

Правительство поддерживает проект закона о создании единого портала с информацией обо всех гражданах России.

В настоящее время в стране отсутствует централизованный информационный ресурс, где бы были собраны полные и достоверные сведения о физических лицах. Государственный портал о населении позволит создать единую систему учета для "совершенствования контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан", отмечают в правительстве.

По словам авторов, закон повысит оперативность и качество решений работников государственного и местного управления, а также обеспечит информационную открытость и прозрачность системы. В свою очередь россияне узнают, какой информацией о них располагает государство.

Каждая запись на федеральном портале будет объединять все данные из других государственных ресурсов. Контролировать единый портал будет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.