Профессия учителя стала одной из наименее востребованных в России

В России отмечен низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Такие данные приводит ВНИИ труда со ссылкой на доклад Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

"Низкий спрос на педагогов средней школы - 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров - 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены", - отмечают в службе.

В стране также нет высокого спроса на средний юридический персонал, работников музеев, художественных галерей и библиотек. Профессии продавцов и охранников, несмотря на большое количество открытых вакансий (31 и 15 тысяч на конец минувшего года), не являются дефицитными.

В настоящее время в России есть острая потребность в квалифицированных работниках сельского хозяйства, лесниках и работниках рыбоводства. Результаты исследования Росстата актуальны до сих пор.