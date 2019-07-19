ВЦИОМ: 85% россиян уверены в необходимости дружбы с Украиной

Большинство россиян (85%) заявляют о важности дружеских отношений с Украиной. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против дружеских отношений с Украиной высказались лишь 11% участников опроса. Еще 4% респондентов посчитали, что России не следует налаживать отношения с Киевом, отмечают социологи.

Чуть меньше половины опрошенных (47%) возлагают вину за ухудшение отношений между странами на украинскую сторону. Противоположного мнения придерживаются 6% россиян, а 39% считают, что обе стороны несут равную ответственность.