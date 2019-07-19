РПЦ проверит информацию о перекрытии дорог из-за визита патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) пообещала проверить информацию о том, что автомобили скорой помощи были заблокированы на подстанции Сергиева Посада из-за визита в город патриарха Кирилла.

В РПЦ пояснили, что подобные решения принимает не церковь, а местные правоохранительные органы. "Часто бывает, что просто переусердствуют. Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы. Мы завтра ждем ответ и, если подтвердится, без реакции, конечно, не оставим", - сказал пресс-секретарь патриарха Андрей Волков.

Накануне в Сергиевом Посаде сотрудники ГИБДД перекрыли на ряд улиц, по которым должен был проехать патриарх. В связи с этим 14 из 17 машин скорой помощи оказались заперты на парковке единственной в городе подстанции.