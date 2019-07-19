Депутаты Государственной думы предложили усилить ответственность авиакомпаний перед своими клиентами за задержку багажа или рейса.
В документе говорится о том, что перевозчики обязаны платить неустойку в размере 3% от провозной платы за каждый час просрочки. В настоящее время размер выплат составляет 25 рублей. Депутаты предлагают поднять эту цифру до 250 рублей за час.
По словам члена комитета Госдумы по транспорту Максима Сураева, повышенные компенсации важны в ситуациях, когда пассажиры ждут свой багаж по нескольку дней. Штрафы стимулируют авиакомпании работать лучше. В свою очередь в Министерстве транспорта заявляют, что подобная мера приведет в резкому повышению стоимости авиабилетов.
Напомним, в конце июня у столичного аэропорта Шереметьево возникли проблемы с обработкой багажа пассажиров. В терминалах скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа. В аэропорту начали внутреннюю проверку.
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