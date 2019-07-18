В России ужесточили наказание за подделку документов

Госдума во втором чтении одобрила два законопроекта, которые были внесены по инициативе правительства и подразумевают ужесточение наказаний за подделку документов.

Теперь правоохранители будут возбуждать уголовные дела по факту производства, хранения или сбыта поддельных документов. Это относится к бланкам, печатям и штампам. Наказание предполагает лишение свободы до трех лет или принудительные работы на аналогичный период.

Второй законопроект отдельно предусматривает уголовную ответственность за поддельные паспорта и водительские удостоверения.