Госдума во втором чтении одобрила два законопроекта, которые были внесены по инициативе правительства и подразумевают ужесточение наказаний за подделку документов.
Теперь правоохранители будут возбуждать уголовные дела по факту производства, хранения или сбыта поддельных документов. Это относится к бланкам, печатям и штампам. Наказание предполагает лишение свободы до трех лет или принудительные работы на аналогичный период.
Второй законопроект отдельно предусматривает уголовную ответственность за поддельные паспорта и водительские удостоверения.
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