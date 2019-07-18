Депутат Госдумы Дмитрий Ионин из Екатеринбурга присоединился к флешмобу в Instagram, где пользователи общаются в комментариях к публикациям певицы Леди Гаги.
Ионин оставил комментарий к последней фотографии певицы, написав, что во флешмобе участвуют даже народные избранники. Депутат также написал, что готов рассмотреть любые вопросы и обращения граждан.
Другие пользователи начали шутить над комментарием Ионина, однако нашлись и те, кто попросил контакты депутата, чтобы связаться с ним.
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