Уголовное дело возбудили против родителей, привязавших ребенка к столбу

Недавно в российских СМИ публиковалась информация о семье Щавелевых из села Юрьевское Ярославской области. Родители привязали сына к столбу за непослушание. Фотографию привязанного к столбу ребенка сделала его биологическая мать, а Андрей и Светлана Щавелевы - приемные родители.

Мама ребенка направила фотографию в органы опеки, из-за чего из семьи Щавелевых забрали шестерых приемных детей и завели на родителей уголовное дело. Светлана и Андрей Щавелевы поясняют, что никогда не прибегают к физическим наказаниям при воспитании детей, однако приемные дети - особенные.

"Причиной того, что ребенка привязали к столбу было его непослушание. Он хотел есть конфеты вместо еды, хотя мы ему не раз объясняли, что так делать нельзя. Это угощение. Но он забирал всех вкусности других детей и вел себя очень плохо. Пытались ставить в угол, наказывать нормальными способами, но он убегал", - пояснила Светлана Щавелева.

Сейчас правоохранители выясняют детали инцидента. Мальчик, который был обнаружен привязанным к столбу, больше не вернется в семью Щавелевых, его определили в детский дом. Остальные приемные дети еще могут вернуться к своим приемным родителям.