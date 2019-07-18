ВЦИОМ: образование - не гарант большой зарлпаты

По итогам исследования ВЦИОМ, большинство россиян не считают, что для получения большой зарплаты необходимо иметь высшее образование. Такой точки зрения придерживаются 70% опрошенных.

По информации ВЦИОМ, процент россиян, считающих, что для получения высокого дохода не нужно иметь диплом о высшем образовании растет с каждым годом. Так, в 2018 году такого мнения придерживались 45% россиян. 74% опрошенных считают, что престиж высшего образования значительно завышен.

Также жители России начали считать, что высшее образование стало менее доступным. Поэтому все больше людей готовы отказаться от его получения.