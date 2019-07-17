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Источник Правда.Ру

Медиа "Проект" получает деньги от Ходорковского и властей США

Общество print

Экс-главред "Дождя" Роман Баданин в 2018-ом году основал медиа под названием "Проект". Перед ее появлением журналист прошел обучение в американском университете Стэнфорд, а также получил стипендию Джона Найта за исследование в области журналистики. Деньги по ней выплачивались в течение последующих десяти месяцев.

Как сообщал RT, Баданин изучал весьма неординарный вопрос при обучении за рубежом. Он интересовался обеспечением финансовой устойчивости независимых СМИ в России. На его деятельность в РФ были выделены гранты непосредственно из Стэнфордского университета. Кроме того, в финансировании "Проекта" Баданина принял участие Национальный фонд в поддержку демократии (признан нежелательным в РФ), существующий на деньги Конгресса США.

Роман подтверждал, что в год его направление получает полмиллиона долларов. При этом нельзя не отметить, что одним из постоянных заказчиков расследований "Проекта" выступает беглый олигарх Михаил Ходорковский.

С одним из таких заказов связана работа Баданина по оправданию главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова. Последний попал в скандал с женой подопечного, к которой откровенно приставал. Стоит отметить, издание "Медуза" также получает финансовую поддержку от Ходорковского.

Роман Баданин подобными расследованиями только лишний раз подчеркнул свою лояльность западной идеологии и подчинение иностранным структурам и капиталам. При этом он делает вид, что занимается независимой деятельностью.

Ранее Федеральное агентство новостей представило "Классификатор СМИ", куда вошла сотня самых популярных российских изданий. Рейтинг разделен на пять категорий. Вне всяких сомнений, "Проект" из-за систематической антироссийской повестки может смело занять место в этом списке.

Фото превью: PRexplore

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Темы дождь ходорковский роман баданин финансирование проект романа баданина
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