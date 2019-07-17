Познер: уехавший в США россиянин навсегда останется там иностранцем

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что уехавший в другую страну человек навсегда останется в ней иностранцем.

Молодой человек по имена Максим на одной из встреч с Познером признался, что хочет уехать из России в Соединенные Штаты Америки, в штат Калифорния. Поклонник поинтересовался, что по этому поводу думает журналист и уехал бы Познер сам, если бы ему, как и Максиму, было 30 лет.

Владимир Познер признался, что ему сложно представить, будто ему 30 лет, так что ответить на этот вопрос он затрудняется. Он лишь подчеркнул, что, по его мнению, люди уезжают из страны, когда " не могут больше в ней жить".

Человек, перебирающийся в чужую страну на постоянное место жительства, ощущает "безнадегу полную", уверен Познер.

Журналист признал, что Калифорния, в которую желает переехать Максим, "хороший штат, что говорить". Там прекрасная погода, указывает Владимир Познер. Но переезжать только лишь из-за погоды, заметил Познер, по его мнению, неправильно.

По словам Познера, уехавший в США россиянин всегда будет иностранцем, несмотря на знание английского языка или же, например, успехи в профессиональном плане.

То же и наоборот, уверен журналист — приехавший в Россию американец также навсегда останется здесь иностранцем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Познер заявил, будто граждане СССР находились в постоянном "живом чувстве страха".

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