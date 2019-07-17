ВЦИОМ: 68% россиян относятся к Украине "хорошо"

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как граждане Российской Федерации относятся к Украине и ее жителям.

Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных — 68% — относятся к Украине "хорошо". 12% респондентов признались социологам, что относятся к постсоветской республике и ее гражданам даже "очень хорошо".

Столько же — 12% — заявили, что относятся к Украине "плохо". Чуть меньше — 9% — заявили об "очень плохом" отношении.

8% опрошенных рассказали социологам, что считают Украину дружественным государством. 3% респондентов назвали Украину стратегическим партнером России. 3% опрошенных считают постсоветскую республику одним из главных конкурентов РФ на сегодняшний день.

Чуть меньше половины опрошенных — 48% — считают, что между русскими и украинцами больше разобщающих факторов, нежели соединяющих. Противоположной точки зрения придерживаются больше трети — 36% — прошенных.

Когда-либо работал на Украине 1% опрошенных, учились — 3%, родились и жили там какое-то время 4%, были в командировке 6%.

Почти четверть — 21% — респондентов были в стране как туристы или гостили у родственников.

Ни разу в жизни не въезжали на территорию Украины 50% опрошенных, сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство немцев считают отношения Германии с Соединенными Штатами Америки плохими.

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