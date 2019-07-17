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Источник Правда.Ру

Global Times: пользователи интернета активно ищут товары "как у Путина"

Общество print

Стоит президенту РФ Владимиру Путину появиться на публике с каким-либо предметом, аудитория IT-гиганта Alibaba тут же начинает искать точно такой же.

Об этом сообщает The Global Times, издание из Китайской народной республики.

В китайский холдинг Alibaba, напомним, входят такие популярные интернет-магазины и торговые площадки, как AliExpress, Taobao или же, например, Tmall.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин лидеров стран G20 в японской Осаке 28 июня со своим термостаканом, напоминают авторы материала. На стакане был изображен золотой государственный герб России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил тогда, что в термостакане Путина был обыкновенный чай, сообщает The Global Times.

Тут же, пишут авторы материала, резко подскочил интерес к таким кружкам — на сайте Aliexpress, например, указывают они, запрос "кружка Путина" попал в сотню самых популярных запросов в июле текущего года.

То же самое, сообщает The Global Times, можно сказать и о "Яндекс.Маркете". За первые числа июля, указали в компании, пользователи также активно интересовались "термокружками как у Путина".

Интерес пользователей сети интернет ограничивается не только кружками президента — в апреле текущего года "Военторг" выпустил и начал продавать в магазинах и на сайте "Армии России" "куртку как у Путина". Товар был распродан за неделю.

В этом же году в Alibaba отметили и рост числа поисковых запросов по слову Aurus. Всплеск активности был зафиксирован сразу же после того, как лимузин Владимира Путина Aurus Senat был представлен на международной промышленной выставке "Иннопром-2019".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у Владимира Путина нет своего собственного смартфона.

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Темы путин деньги куртка кружка лимузин интернет
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