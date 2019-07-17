Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян, чтобы узнать, чем бы они занимались, имея третий выходной. 20% респондентов заявили, что потратили бы третий выходной в неделю на подработку.
Примечательно, что мужчины чаще высказывались о подработке, чем женщины. Еще 16% опрошенных рассказали, что планируют посвятить дополнительный выходной отдыху, а 15% участников опроса посвятили бы свободный день самообразованию.
33% респондентов хотят посвятить дополнительный выходной своей семье и родным.
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