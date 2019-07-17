Опрос: большинство россиян потратят третий выходной на подработку

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян, чтобы узнать, чем бы они занимались, имея третий выходной. 20% респондентов заявили, что потратили бы третий выходной в неделю на подработку.

Примечательно, что мужчины чаще высказывались о подработке, чем женщины. Еще 16% опрошенных рассказали, что планируют посвятить дополнительный выходной отдыху, а 15% участников опроса посвятили бы свободный день самообразованию.

33% респондентов хотят посвятить дополнительный выходной своей семье и родным.